В «Единой России» тайно определяют победителей праймериз до их начала

Свердловские единороссы опровергают проведение собеседований с кандидатами, которые собираются участвовать в выборах в заксобрание. Это следует из официального ответа регионального отделения партии на редакционный запрос «Нового Дня». Тем не менее, источники агентства в ЕР рассказывают, что слушания для претендентов начнутся с 15 марта и продлятся две недели.

«В жюри слушаний будут входить [секретарь СРО ЕР] Виктор Шептий, [вице-губернатор] Сергей Бидонько и партийный политтехнолог. Кандидатам нужно презентовать предвыборную программу, а затем ответить на вопросы. На каждую защиту отводится один час. Собеседования будут проводиться в очной форме», – говорит один из участников будущих праймериз.

«Новый День» направил запрос на имя Виктора Шептия с просьбой разъяснить формат слушаний для кандидатов. В партии дали следующий ответ: «Потенциальные участники предварительного голосования смогут подавать документы для регистрации с 15 марта. После утверждения их оргкомитетом в качестве участников предварительного голосования они могут начать агитацию. Согласно положению «каждый зарегистрированный участник будет обязан разместить не менее двух единиц видеоконтента с участием кандидата, соответствующих темам, определенным организационным комитетом, в своем личном кабинете на сайте pg.er.ru». Иных обязательных пунктов взаимодействия с оргкомитетом для участников предварительного голосования не указано».

Между тем подобные собеседования уже проводились в начале марта для кандидатов-одномандатников ЕР в Госдуму. Как стало известно «Новому Дню», федеральное руководство партии согласовало переизбрание шести из семи действующих депутатов от Свердловской области. Опрошенные ранее агентством региональные депутаты от ЕР отказывались комментировать информацию о проведении слушаний с презентацией программ, ссылаясь на внутренние дела партии. Однако ни один из собеседников «Нового Дня» не опровергал, что такой формат работы с кандидатами существует.

Фактически это означает, что победители праймериз «Единой России» известны заранее, что идет вразрез с декларируемой партией открытостью процедуры. Впрочем, скандалы из-за результатов праймериз Свердловскую область сотрясают регулярно. В 2016 году партийные предвыборы были признаны одними из самых грязных, а в 2018 году участники праймериз писали обращения лидеру партии Дмитрию Медведеву и обвиняли местный оргкомитет в жульничестве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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