Свердловчане будут выбирать депутатов заксо три дня

Голосование по выборам депутатов свердловского заксобрания, вероятно, продлится три дня.

Как сообщил корреспонденту «Нового Дня» секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, решение об этом будет приниматься Центральным избиркомом. Но он напомнил, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова одобрительно отзывалась именно о практике трехдневного голосования. В остальном организация выборов в заксо ничем не будет отличаться от выборов 2016 года.

Как сообщал «Новый День», уже в понедельник, 7 июня, комитет заксо по законодательству рассмотрит вопрос о назначении выборов нового состава заксобрания.

Инициативу представит член комитета, секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. Затем решение должно быть одобрено на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 16 июня. Уже со следующего дня начнётся выдвижение кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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