Избирком заверил списки кандидатов партии «Новые люди»

Избирком Свердловской области заверил списки, представленные свердловским региональным отделением партии «Новые люди».
Партия выдвинула кандидатов в заксо по семи одномандатным округам – Асбестовскому, Кировскому, Ленинскому, Октябрьскому, Первоуральскому, Ревдинскому и Сысертскому, а также по единому округу. Списочная часть включает 69 имен.
Как уже сообщал «Новый День», список в региональный парламент возглавит бизнесмен Иван Зайченко. Кроме него партию на выборах представят общественный деятель Рант Агаджанян, бизнесмен и благотворитель Алексей Невьянцев, автогонщица Мария Баранцева и тележурналист Ярослав Бородин.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 30.06.21
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