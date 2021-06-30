Избирком заверил списки кандидатов партии «Новые люди»

Избирком Свердловской области заверил списки, представленные свердловским региональным отделением партии «Новые люди».

Партия выдвинула кандидатов в заксо по семи одномандатным округам – Асбестовскому, Кировскому, Ленинскому, Октябрьскому, Первоуральскому, Ревдинскому и Сысертскому, а также по единому округу. Списочная часть включает 69 имен.

Как уже сообщал «Новый День», список в региональный парламент возглавит бизнесмен Иван Зайченко. Кроме него партию на выборах представят общественный деятель Рант Агаджанян, бизнесмен и благотворитель Алексей Невьянцев, автогонщица Мария Баранцева и тележурналист Ярослав Бородин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.06.21

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