«Уральские авиалинии» пополнили флот экологичным самолетом (ФОТО)

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился самолетом Airbus A321neo – уже четвертым по счету. Абсолютно новый лайнер прибыл накануне прямо с завода из немецкого Гамбурга и уже сегодня отправится в первый рейс по маршруту Екатеринбург – Москва.

«В конструкции нового лайнера использованы алюминиевые сплавы нового поколения и высокотехнологичные материалы. Airbus А321neo оборудован двигателями LEAP-1A32 от CFM International и особыми законцовками крыла шарклетами, что в совокупности снижает расход топлива и увеличивает дальность полета. Новый самолет по-настоящему дружелюбен к окружающей среде: выбросы СО 2 и NO x в данной модели снижены на 5 тысяч тонн по сравнению с предыдущими моделями, а шумовой след меньше на 50%», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Салон Airbus A321neo вмещает 236 кресел экономического класса, оборудованных USB-разъемами для зарядки гаджетов. Для комфорта пассажиров предусмотрена программируемая подсветка и пониженный уровень шума в самолете.

Сейчас «Уральские авиалинии» эксплуатирует 50 воздушных судов. В августе этого года авиакомпания планирует принять еще два новых борта. Сейчас они проходят финальную подготовку на заводе Airbus в чешской Остраве.

Фото: Дмитрий Овсюков

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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