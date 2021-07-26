Авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга в Израиль и Иорданию

Росавиация выдала очередные допуски на выполнение полетов авиакомпаниям. Из Екатеринбурга перевозчики получили разрешения на рейсы в Израиль, Иорданию, Таиланд и Киргизию. Но с некоторыми странами авиасообщение до сих пор не восстановлено.

Приказ опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта России. На рейсы в Израиль (Эйлат) допуски выданы авиакомпаниям «Сибирь» и «Уральские авиалинии», в Иорданию (Акаба) – Azur Air, в Таиланд (Утапао) – Royal Flight, в Киргизию (Тамчи) – Azur Air.

Однако далеко не во все эти страны рейсы действительно будут выполняться. Израиль на данный момент не принимает туристов, в том числе и российских, а после возобновления авиасообщения россиян может ждать карантин по прилете. С Таиландом авиасообщение еще не восстановлено, более того – туристов в случае прибытия отправят на карантин или запрут в отеле. С Иорданией Россия возобновила сообщение с 28 июня, но на данный момент оперштаб разрешил лишь вылеты из Москвы в Акабу и Алман с частотой 2 раза в неделю. Кроме того, для въезда в Иорданию потребуется несколько ПЦР-тестов на коронавирус.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – говорится в сообщении Росавиации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

На Урале продолжается рост цен на жилье. / Водитель проехал на красный свет и сбил ребенка (ФОТО). / 26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»