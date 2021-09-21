Депрессивные территории лучше всех проголосовали за «Единую Россию»

Более трети избирателей в Свердловской области, пришедшие на участки, отдали предпочтение «Единой России». «Новый День» изучил, как голосовали города на выборах в заксобрание, – оказалось, что партию власти больше всего любят не самые экономически развитые муниципалитеты.

Максимум ЕР набрала в Волчанске – 58,73 %. Высокий процент показала партия в Камышлове – 50,45. В Талице единороссы набрали 47,48%, чуть меньше – в Гарях, 47,44%. Также за «Единую Россию» хорошо голосовали в ЗАТО Свободный, где базируется нижнетагильская дивизия ракетных войск стратегического назначения, – 56,63%.

Худший результат партия власти показала в Ревде и Дегтярске – по 30,30% и 30,67 % соответственно. В Екатеринбурге самые низкие проценты ЕР получила в Кировском (30,77%) и Верх-Исетском (31,52%) районах, также низкий результат – в поселке Малышева, 31,48%.

Добавим, в Свердловской области более половины избирателей вообще не пришли на участки. Среди проголосовавших 563 346 человек выбрали «Единую Россию», это 35,56%. Второе место занимает КПРФ с результатом 22,98% голосов (364 174 избирателей). «Справедливая Россия – за правду» удержала третье место – 14,5% голосов (229 678 избирателей). ЛДПР набрала 9,35% голосов (148 084 избирателей). Партия «Новые люди», впервые принявшая участие в парламентских выборах, проходит в состав заксо с результатом 9,19% (145 650 избирателей). «Единая Россия» взяла также подавляющее большинство по одномандатным округам, проиграв только в двух территориях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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