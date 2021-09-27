В заксо прошел протеже Карапетяна

Избирательная комиссия Свердловской области передала мандаты депутатов заксо кандидатам, которые займут места тех, кто победил на выборах, но отказался от депутатского кресла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от мандатов отказались два эсера – Андрей Кузнецов, который прошел по спискам в Государственную думу, и Елена Смирнова из Ревды. Вместо них депутатами станут Наталья Ибрагимова из Верхней Пышмы и Агарон Варданян – бывший директор компании «Строймеханизация», которую считают структурой, аффилированной с другим избранным депутатом – Арменом Карапетяном.

В «Единой России» от мандатов отказались шесть человек: губернатор Евгений Куйвашев, его замы Алексей Шмыков и Сергей Бидонько, министр образования Юрий Биктуганов, депутаты Людмила Бабушкина и Виктор Шептий (они и так прошли в заксо, победив в своих одномандатных округах).

Вместо них в заксо проходят депутат Алексей Коробейников, представитель «Русала» Анна Соломеина, депутат Виктор Бабенко, мэр Волчанска Александр Вервейн, бывший министр АПК Михаил Копытов, гендиректор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых, депутат Елена Трескова, как и предполагал ранее «Новый День».

Интересно, что от мандата не отказался первый зам губернатора Александр Высокинский. Это может означать, что вопрос о его переходе в Совет Федерации решен положительно, а Аркадий Чернецкий вернется в Екатеринбург.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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