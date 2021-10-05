Депутат гордумы обиделся на ушедших в заксобрание коллег и отказался голосовать за их отставку

Сегодня городская дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия трех депутатов: Сергея Мелехина (ЕР), Риммы Скомороховой и Олега Гордеева (КПРФ). Как уже сообщал «Новый День», это связано с тем, что все трое избраны депутатами заксобрания Свердловской области.

Отметим, что технический вопрос неожиданно перерос в небольшой спор. Как заявил депутат Владимир Крицкий, он оскорблен тем, что уходящие депутаты не пришли на свое последнее заседание, а потому не будет голосовать по этому вопросу, и вышел. Александр Колесников возразил, что Мелехин, Гордеев и Скоморохова все равно уже не имеют права голоса в гордуме, так как стали депутатами заксобрания. За досрочное прекращение полномочий трех народных избранников проголосовали 22 их коллеги.

Как уже сообщал «Новый День», поскольку Мелехин избирался в Екатеринбургскую думу от Верх-Исетского округа, то на этот освободившийся мандат будут назначены довыборы. Они планируются весной 2022 года. Олег Гордеев и Римма Скоморохова были избраны в составе партийного списка КПРФ. Их мандаты будут переданы другим кандидатам из списка решением горизбиркома по предложению КПРФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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