В «Уральских авиалиниях» привили от коронавируса 80% сотрудников

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подвели итоги прививочной кампании среди сотрудников. От коронавируса вакцинировались 2800 человек, то есть почти 80% персонала.

«Только осознавая всю сложность эпидемиологической ситуации в мире, можно сказать о необходимость вакцинации. Ведь это не только беспокойство о собственной безопасности, введении очередных ограничений и QR-кодов, но и забота о здоровье наших пассажиров. Напомним, что с приходом пандемии в нашей авиакомпании сразу же были приняты все меры защиты», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, работники транспортной сферы по указу главного санитарного врача Свердловской области также подлежат обязательной вакцинации от Covid-19.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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