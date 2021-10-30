Не пускают в продуктовый, выносят еду на улицу: как прошел первый антиковидный день

Сегодня прошел первый день в новых антиковидных условиях. На входах торговых центров, фитнес-клубов, театров и других covid-free заведений проверяют сертификаты о вакцинации.

Сегодня «Новый День» выяснил, что без QR-кода о вакцинации не пройти ни в одно общественное место. Прививочная книжка, которую выдают в школе, в данном случае не подходит. Чтобы пройти в covid-free зону, нужно иметь при себе, кроме сертификата о вакцинации, еще и удостоверение личности (паспорт, права, студенческий), при этом фотография не подойдет. Несовершеннолетним тоже нужно иметь при себе документ, иначе в доказательство нужно будет назвать год рождения, свой знак по китайскому календарю и другие факты.

Тех, кто проверяет QR-коды, уже начали проверять полицейские и контролеры, некоторым сотрудникам пригрозили большими штрафами. В общественные места подсылают подставных посетителей. Кроме того, охранники и другие сотрудники, проверяющие сертификаты о вакцинации, и сами пока не до конца разобрались с системой. Как сообщает «Инцидент Екатеринбург», мужчину без прививки не пустили в продуктовый магазин «Мегамарт», а потом охранники магазина и вовсе вызвали росгвардейцев, которые тоже отказались пускать не привитых в продуктовый магазин. Это считается нарушением, потому что вход в продуктовые и аптеки разрешен всем, подробнее обо всем написано в памятке «Нового Дня».

А еще во многих ТЦ (кроме центральных, конечно) закрыли все входы, кроме одного, потому что не хватает персонала для проверки QR-кодов. Из-за этого образовались огромные очереди.

К слову, очереди не исчезли и в мобильных пунктах вакцинации, теперь в ТЦ есть свой вход для непривитых. Где-то вакцинируют прямо на улице, а где-то привитые и непривитые посетители ТЦ пересекаются прямо на входе, но потом идут в разные места. К слову, люди стоят в очередях за прививкой по несколько часов.

Общепит теперь тоже предназначен для людей с прививками, но кафе и рестораны выкручиваются, как могут. Как сообщили «Новому Дню» читатели, PizzaMia выделили для непривитых посетителей свой терминал, где можно сделать заказ и получить еду на улице. Другие места общепита также изменили свою систему работы, как передает корреспондент «Нового Дня» в магазин «ЖизньМарт» QR-коды не требуются, если покупаешь еду и уносишь. А вот если решил поесть внутри, то здесь нужно предъявлять сертификат о вакцинации (хотя все находятся в одном помещении).

Разные торговые центры ввели разные правила: где-то проверяют QR-коды только на входе, а где-то только в магазинах. В некоторых местах не просят показать документ, удостоверяющий личность. Проверяют коды и в досуговых учреждениях – театрах, музеях. Там также рассказали, что уже с первого дня готовятся к возможным проверкам.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 30.10.21

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