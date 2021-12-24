Мир с мэрией и победа депутатских инициатив: что успела сделать гордума Екатеринбурга за 2021 год

Екатеринбургским депутатам до Нового года осталось провести одно внеочередное заседание. Бюджет они уже приняли и можно подвести итоги работы. «Новый День» вспоминает, что успела сделать городская дума за 2021 год, а какие важные вопросы оставила на 2022 год.

Первое важное решение депутатов – избрание нового мэра Екатеринбурга. За кандидатуру Алексея Орлова проголосовали почти единогласно.

Впервые в этом созыве депутаты приняли проект бюджета без поправок. Доходы казны по сравнению с 2020-м годом выросли почти на 10 миллиардов рублей. Благодаря этому увеличился дорожный фонд, больше денег тратится на социальную сферу и инфраструктуру. Расходы бюджета в следующем году составят рекордные 58 миллиардов рублей. Особое внимание уделено подготовке города к 300-летнему юбилею и Универсиаде.

Депутаты активно обсуждали проблему нехватки школ в Екатеринбурге. В 2021 году было построено три новых здания и один школьный пристрой, в целом это дало городу 3 790 дополнительных школьных мест. Планировалось также открыть новое здание школы №167, но возникли трудности с подрядчиком. Тем не менее, степень готовности объекта высокая.

По инициативе городской думы активизировалось развитие отдаленных территорий. Депутаты добивались решения проблем в пригородных поселках Екатеринбурга. Например, в Северке была отремонтирована школа №179, в Совхозном восстановили мост, в микрорайонах Компрессорный и Изоплит построили спортивные площадки.

Отдельно стоит сказать про проект «Спорт в каждый двор», который инициировали депутаты. За два года в Екатеринбурге открылись 26 спортивных площадок: футбольные поля, хоккейные корты, площадки для тенниса, баскетбола, волейбола и воркаута. Работы финансируются из городского и областного бюджетов, одна уличная спортплощадка обходится в 5-6 миллионов рублей. Проект пользуется огромной популярностью у горожан и будет продолжен в 2022 году.

Немало внимания депутаты уделяли в уходящем году и вопросам культуры. «Мы ускорили открытие центра «Эрмитаж-Урал». На последнем этапе реконструкции оказалось, что не хватает 30 миллионов рублей на мультимедийную установку. Депутаты обратились к главе города, и в начале июля этот удивительный музей, наконец, открылся. Мы добились выделения дополнительных средств на новое ограждение для зоопарка. Учреждению это необходимо для успешного прохождения лицензирования. Следили, как проходит ремонт здания «Театра кукол». Проект «Спорт в каждый двор» – наша инициатива и тоже повод для гордости. Вообще для меня важно, что городская дума наконец-то стала самостоятельным и независимым органом власти, который принимает реальные решения, как это и должно быть», – поделился итогами работы городского парламента Игорь Володин.

Еще одно знаменательное событие: весной 2021 года по инициативе депутата Алексея Вихарева была создана депутатская группа «Помощь и содействие учреждениям здравоохранения». Ее члены помогают городским больницам и вносят вклад в массовую вакцинацию населения от коронавируса. «Для нас, депутатов медицинской фракции, 2021 год был очень продуктивным. Почти за десять месяцев мы все вместе потратили более 15 миллионов рублей из личных средств на развитие городской медицины. Закупали оборудование, транспорт и средства защиты для наших больниц. Привлекали волонтеров для помощи нашим медикам. Мы первыми в России организовали для жителей вакцинацию от коронавируса прямо во дворах. Сейчас эти пункты работают в торговых центрах и в теплых помещениях. Всего с начала июня и до конца декабря мы помогли более 20 тысячам екатеринбуржцев поставить прививки», – рассказал «Новому Дню» Алексей Вихарев. По его словам, работа медицинской фракции гордумы Екатеринбурга вызвала большой интерес у депутатов свердловского заксобрания. Возможно, скоро появится межпарламентское объединение. В будущем году участники медфракции планируют провести несколько выездных собраний непосредственно в больницах, а также продолжат помогать прививочным пунктам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»