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Четверг, 6 января 2022, 14:40 мск

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УрФУ продлил каникулы для студентов из Казахстана на фоне уличных протестов

Уральский федеральный университет продлил до 24 января каникулы для студентов из Казахстана. Решение принято из-за уличных беспорядков, которые продолжаются в соседнем государстве.

«Сейчас на территории республики порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. За развитием событием в стране следит студенческое Землячество Казахстана в УрФУ и отделение вузовской ассоциации выпускников», – сообщает пресс-служба вуза. Для остальных студентов университета с 10 января возобновится экзаменационная сессия.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января после резкого удорожания газового топлива для автомобилей. К 5 января народные волнения переросли в уличные бои с полицией. Митингующие разгромили несколько административных зданий и требуют отставки президента республики. Транспорт в стране ходит с перебоями. В некоторых городах отключен интернет, не работает телефонная связь. Люди массово снимают наличные деньги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Казахстан

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