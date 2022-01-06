В УрФУ уточнили информацию: январских каникул для казахских студентов не будет

В Уральском федеральном университете уточнили ранее опубликованнную информацию о ситуации со студентами вуза из Казахстана. Продление зимних каникул до 24 января объявлено в казахских учебных заведениях. В УрФУ сессия возобновится с 10 января для всех студентов без исключения, а каникулы начнутся в феврале. Какие решения будут приняты по учащимся, которые не смогут покинуть родную страну, вуз сообщит дополнительно.

Ранее в пресс-службе УрФУ рассказали, что сейчас на территории Казахстана находится порядка 600 студентов уральского университета. Вуз старается поддерживать с ними связь, за развитием событий в стране следят студенческое землячество и отделение вузовской ассоциации выпускников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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