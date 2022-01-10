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Понедельник, 10 января 2022, 15:26 мск

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Почти четверть студентов УрФУ из Казахстана вернулись в Екатеринбург, вуз продлит им сессию

В УрФУ продлят сессию для студентов из Казахстана. Также ребята смогут сдавать экзамены онлайн, если у них будет работать интернет. Как сообщает телеграмм-канал УрФУ, пока не известно, на какой срок продлят сессию. Это зависит от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией. Многие студенты УрФУ из Казахстана либо уже вернулись, либо панируют вернуться в Екатеринбург до начала экзаменов. Из 667 студентов 120 уже вернулись. Как сообщила «Новому Дню» студентка УГИ УрФУ Анна Волкова, для этого пока есть только один способ – можно приехать на такси. Пока студентов в Россию возвращают специальные службы, которые на машинах довозят ребят до границы, а оттуда уже развозят по городам. Стоит подобная транспортировка около 3 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-службе УрФУ, вернувшиеся в Екатеринбург казахские студенты сегодня сдают ПЦР-тесты на ковид и до получения результатов сидят на самоизоляции.

Как сообщила «Новому Дню» студентка УГИ УрФУ Анна Волкова, для этого пока есть только один способ. Перевозкой студентов из Казахстана в Россию занимаются специальные перевозчики, которые везут ребят на границу, а оттуда уже развозят по городам. Найти такого перевозчика можно на специальных сайтах в интернете и стоит данная услуга в среднем 3 тысячи рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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