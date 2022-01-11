Экс-депутат от «Единой России» требует лишить мандата персека КПРФ

Бывший депутат заксо от «Единой России» Валерий Савельев обратился в Свердловский областной суд с административным иском к Чкаловскому районному избиркому. Он требует отменить результаты выборов по одномандатному округу заксо № 12, в котором со счетом 18 730 голосов против 18 028 Савельева победил первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.

Штаб Савельева утверждает, что располагает доказательствами нарушений на выборах. КПРФ, соответственно, это опровергает. На сайте суда сообщается, что заседание назначено на 18 января, 10 часов утра, судья – Оксана Кориновская.

Напомним, по итогам выборов сентября 2021 года в заксо прошло 33 депутата от «Единой России», девять – от КПРФ, четыре – от СР-ЗП, по два – от ЛДПР и «Новых людей». Валерий Савельев был депутатом областного заксобрания непрерывно с 2005 по 2021 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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