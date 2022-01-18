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Вторник, 18 января 2022, 12:05 мск

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Суд по отмене результатов выборов отложен

Сегодня Свердловский областной суд рассматривает административный иск бывшего депутата заксо, единоросса Валерия Савельева, к Чкаловской избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Савельев требует пересмотреть итоги голосования по выборам депутата заксо в одномандатном округе № 12, где победителем был признан первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. По мнению истца, избирком допустил нарушения, благодаря чему депутатом стал Ивачев.

Несмотря на то, что коммунист не является стороной в этом деле, он пришел на заседание в компании однопартийцев. Валерий Савельев, напротив, в суд не явился.

Заседание началось в 10:00. Представитель Савельева попросила перерыв на два дня, чтобы ознакомиться с возражениями, представленными ответчиком, но судья согласилась отложить рассмотрение дела только до 14:00.

Как уже сообщал «Новый День», в одномандатном округе № 12 коммунист Александр Ивачев получил 18 730 голосов, а единоросс Валерий Савельев – 18 028. В январе штаб Савельева заявил, что располагает доказательствами нарушений на выборах. «Мы долго не могли принять решение, хотя к нам приходили граждане, говорили, что были нарушения. В какой-то момент число таких сообщений стало критичным, – сообщил представитель истца Андрей Станкевич. – Тогда мы спросили, готовы ли они изложить свою позицию в письменном виде, и они сказали, что да, готовы, в том числе и в суде. И мы решили пойти в суд, чтобы он дал этим событиям правовую оценку».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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