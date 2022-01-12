Бунты в Казахстане не станут критичными для уральских экспортеров

Массовые протесты и беспорядки, охватившие Казахстан в первую неделю нового года, безусловно, отразились на деловых отношениях республики со Свердловской областью, но вряд ли это повлечет за собой серьезные негативные последствия – если, конечно, не произойдет новой эскалации конфликта. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» эксперты.

Вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов сообщил, что Казахстан традиционно входит в тройку лидеров стран-контрагентов региона по внешней торговле. Основные сегменты: промышленность, машиностроение, строительные технологии, энергетика. «Одним из успешных примеров кооперационного сотрудничества является действующий совместный проект компаний «Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Глобал газ групп» по поставкам сжиженного природного газа для газификации столицы Казахстана. В результате совместной работы за два года сторонам удалось увеличить объемы поставок в два раза. Есть также аналогичные примеры в сфере энергетики и энергосбережения», – рассказал он.

По словам Михаила Козлова, на первый квартал 2022 года совместных деловых мероприятий у Уральской ТПП и Казахстана в планах не было – только на вторую половину года. Что касается перспектив, ближайших и долгосрочных, то вице-президент УТПП уточнил, что общей картиной не владеет, поэтому ему сложно ответить на этот вопрос. «Могу сказать, что у нас в работе есть несколько запросов от уральских предпринимателей по поиску партнеров в Казахстане. Конечно, в эти дни работа затормозилась, но мне кажется, это временные трудности. Все вскоре восстановится», – считает Михаил Козлов.

Финансовый аналитик Константин Селянин заявил «Новому Дню», что Казахстан – действительно один из самых заметных деловых партнеров Свердловской области, в том числе в металлургии и машиностроении, но, тем не менее, – не доминирующий. «Думаю, никаких особенно страшных вещей не случится. Что касается восстановления товарооборота, то многое зависит от того, как будут развиваться события. Нам говорят, что там происходит борьба местных элит. С этой точки зрения имеет значение, останутся ли прежние управляющие органы у контрагентов наших предприятий. Но экономические связи между Свердловской областью и Казахстаном еще с советских времен довольно крепкие, мы всегда были достаточно близки, логистические и экономические цепочки простые, понятные и выгодные. Конечно, локальные потери в той или иной степени будут, но связи останутся», – отмечает эксперт. Селянин добавил, что в прошлом году уральским предприятиям пришлось пережить «коронакризис» в отношениях с Юго-Восточной Азией, но в конечном счете они даже выиграли – этому способствовал рост мировых цен на сырье. Поэтому по итогам событий в Казахстане уральцам, возможно, придется что-то пересмотреть в двусторонних отношениях, но не радикально.

Добавим, источник в правительстве Свердловской области рассказал «Новому Дню», что на уровне региональной администрации ситуация в Казахстане с точки зрения экономических отношений со Средним Уралом не обсуждалась.

Как уже сообщал «Новый День», по данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен», массовые беспорядки в республике причинили бизнесу ущерб в 93,7 млрд тенге – это более 213 млн долларов. На 10 января в 9 регионах страны понесли потери 1319 субъектов бизнеса, из них 1234 – в Алматы, сильнее всего от мародеров пострадали торговые сети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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