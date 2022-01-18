Савельев отказался судиться с избиркомом из-за победы Ивачева

Бывший депутат заксо Валерий Савельев через своего представителя отказался от иска к Чкаловскому избиркому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, сторона истца аргументировала это следующим образом: сегодня утром они просили суд вызвать свидетелей, которые могли бы рассказать о нарушениях на выборах, но суд в этом отказал. Также оказалось, что получить видеозаписи с избирательных участков Чкаловского округа невозможно. Поэтому было решено отказаться от иска. Суд удалился на совещание, решение будет объявлено в 15:00.

Напомним, сегодня Свердловский областной суд рассматривал административный иск бывшего депутата заксо, единоросса Валерия Савельева, к Чкаловской избирательной комиссии.

Как уже сообщал «Новый День», Савельев требовал пересмотреть итоги голосования по выборам депутата заксо в одномандатном округе № 12, где победителем был признан первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. По мнению истца, избирком допустил нарушения, благодаря чему депутатом стал коммунист.

На сентябрьских выборах Александр Ивачев получил 18 730 голосов, а Валерий Савельев – 18 028. В январе штаб Савельева заявил, что располагает доказательствами нарушений на выборах. «Мы долго не могли принять решение, хотя к нам приходили граждане, говорили, что были нарушения. В какой-то момент число таких сообщений стало критичным, – сообщил представитель истца Андрей Станкевич. – Тогда мы спросили, готовы ли они изложить свою позицию в письменном виде, и они сказали, что да, готовы, в том числе и в суде. И мы решили пойти в суд, чтобы он дал этим событиям правовую оценку».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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