Видеофиксация, дроны, заболачивание: в МЧС рассказали, как будут бороться с горящими торфяниками

За торфяниками в Свердловской области будут следить в течение всего пожароопасного сезона. Для этого задействуют видеокамеры на вышках сотовой связи и квадрокоптеры с тепловизорами.

Как сообщили в департаменте информполитики, с периодически возникающим тлением торфяников в регионе боролись всю зиму. Был применен новый метод тушения торфяных пожаров, который еще редко практикуется в России.

«Сначала торфяники разгребли от снежного покрова, а затем для охлаждения тлеющего очага перемешали верхний слой торфа со снегом. На заключительном этапе охлаждённый торфяной слой уплотнили с помощью бульдозеров. Такая «зимняя» технология тушения оказалась эффективной: она в десятки раз менее затратна по времени и финансовым средствам, по сравнению с методом тушения торфяных пожаров в летний период», – отмечает директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Пожарные напоминают, что тлеющие торфяники – очень опасны, так как их сложно потушить.

«Торф залегает слоями, до 4 метров в глубину. Тление происходит при температуре около 600 градусов. Поэтому дождь или авиация в тушении пожара – не помощники. Приходится производить заболачивание, то есть создавать искусственный слой воды над торфяником с помощью специальной техники. Через день-два вода уходит в землю. Процесс заболачивания производится вновь и вновь, пока вода не достигнет очага», – рассказал замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Бондарь.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2021 года Екатеринбург, окрестности и даже соседние регионы задыхались из-за горящих торфяников. Первые сообщения местных жителей о запахе и пожарах в МЧС проигнорировали, отметив, что мониторят обстановку и держат ситуацию под контролем. Только когда дымом заволокло центр города, началось тушение. 25 октября ГУ МЧС отчиталось, что торфяник полностью потушен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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