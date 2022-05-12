«Они оказались в тяжелом положении»: что может стать с производителем «Ласточек» после ухода Siemens

Сегодня немецкий концерн Siemens, который контролирует 51% завода «Уральские локомотивы», заявил о прекращении бизнеса в России. Группа компаний «Синара» на заявление своих партнеров, с которыми и создавалось предприятие в Верхней Пышме, пока никак не отреагировала. Мы попытались разобраться, чем грозит уральским «Ласточкам» уход Siemens и что будет производить завод в дальнейшем.

Как уже сообщалось, сегодня немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и всей деловой активности в РФ, говорится в заявлении пресс-службы. На Урале у концерна есть совместное с группой «Синара» предприятие «Уральские локомотивы», известное скоростными электричками «Ласточка».

По данным «Контр Фокус», учредителем завода в Верхней Пышме является «Урал Локомотивз Холдинг Бв» (зарегистрировано в Нидерландах), 51% активов контролируется Siemens, остальные принадлежат «Синаре». За все время своего существования завод произвел 212 скоростных электрички «Ласточка» (причем первые из них делались на основе платформы Siemens Desiro), а также изготовил 1456 электровозов нового поколения. К слову, производством электровозов предприятие в Пышме занималось и до прихода Siemens: с 2004 до 2010 года здесь располагался Уральский завод железнодорожного машиностроения.

В пресс-службе «Синары» «Новому Дню» сообщили, что официального комментария о продолжении деятельности «Уральских локомотивов» пока нет, но когда он появится – его предоставят. А вот эксперты считают, что уход немецкого концерна не останется незамеченным.

«Уральские локомотивы» оказались в тяжелом положении, – считает экономист Константин Селянин. – Я так понимаю, конгломерация глубокая, и перейти от узлов и агрегатов «Сименса» – на что? На что-то китайское? Очевидно, проект не будет реализован в том виде, в котором задумывался. Силы и деньги инвесторов, если и не пойдут прахом, то будут менее полезно потрачены точно».

На вопрос, не может ли немецкий концерн найти обходные пути для участия в «Уральских локомотивах», экономист ответил, что не видит такой потребности именно для Siemens.

«Скорее всего, Siemens этот бизнес не сохранят. Если раньше компании закрывали глаза на обходные маневры, то теперь не закрывают, а открывают. Siemens же никто не заставлял уходить, они сами приняли решение. Компании, которые уходят сейчас, иногда уходят по политическим причинам, но чаще по экономическим, – говорит Константин Селянин. – Помните историю с Coca-Cola? Они же хотели остаться, но несколько сетей в Европе отказались торговать их продукцией. Вот и все. Представьте, что Siemens остался, а общественное мнение не поменялось. Тогда их продукцию могут бойкотировать в 100% случаев: от стиральных машин до локомотивов. Ну и что им выбрать? Лучше потерять здесь, зато не потерять остальной рынок».

Какие были планы на 2022 год

До февраля 2022 года у «Уральских локомотивов» было очень много планов, которые наверняка были завязаны и на немецких партнеров.

– Построить для «РЖД» 13 высокоскоростных поездов «Сапсан» к июлю 2023 года. Договор на поставку был заключен еще летом 2019 года между «Сименс АГ», «Сименс Мобилити Гмбх» и АО «Группа Синара». Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 млн евро. Кроме того, по дополнительному соглашению компания «Сименс АГ» должна обеспечить техническое обслуживание и ремонт данного подвижного состава в течение всего его срока службы (30 лет). Стоимость договора на обслуживание – 583,1 млн евро. Но еще в конце марта Siemens приостановил действие контракта с РЖД на покупку новых электропоездов «Сапсан».

– На официальном сайте «Синары» говорится, что до конца 2022 года предполагается поставить заказчикам (не указано каким) 31 магистральный электровоз переменного тока 2ЭС7.

– Выпустить в 2022 году не менее 111 локомотивов серии «Синара».

– Кроме того, в начале года «Уральские локомотивы» уже передали железным дорогам две «Ласточки» (о создании новых на сайте компании не упоминается) и два магистральных грузовых локомотива.

Для сравнения, в 2021 году предприятие в Верхней Пышме построило 21 «Ласточку», выпустило 117 локомотивов. В рамках контракта с РЖД предприятие передало 51 двухсекционный грузовой локомотив «Синара», а также 46 трехсекционных локомотивов. Другим компаниям было отгружено восемь электровозов «Гранит» и один локомотив переменного тока серии 2ЭС7. Также в 2021 году завод впервые начал экспортировать свою продукцию. В Казахстан компании Silkway Transit отправили 11 локомотивов.

Курс на импортозамещение

«Уральские локомотивы» уже не первый год говорят, что стараются концентрировать свое производство целиком в России. После февраля 2022 года упор на импортозамещение в официальных релизах компании стал еще больше. Завод регулярно сообщает, как проходят испытания нового электровоза серии «Малахит». Он, якобы, собран на 100% из отечественных деталей.

11 марта 2022 года электровоз презентовали полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору области Евгению Куйвашеву. Якушев прокомментировал событие так: «Очень важно в новых экономических условиях переходить на полную локализацию производства транспортной железнодорожной техники, чтобы полностью исключить зависимость от иностранных комплектующих и программного обеспечения».

Представители «Уральского локомотива» рассказали, что в электровозе использованы российские комплектующие, узлы и модули, а также впервые для локомотива был разработан отечественный асинхронный тяговый привод (можно предположить, что ранее использовались немецкие, – прим. ред.).

В начале мая «Малахит» завершил предварительные испытания и был признан готовым к приемочным и сертификационным испытаниям, которые начнутся в начале мая и продлятся до сентября 2022 года.

Агентству «ТАСС» представители «Уральских локомотивов» в конце марта 2022 года сообщали, что конструкторы также спроектировали электропоезд для регионов. Но первый его экземпляр еще в производстве. В планах – создавать поезда для дальних пассажироперевозок, в том числе и двухэтажные. Но конкретных сроков – когда мы увидим на 100% отечественные электропоезда – в СМИ не указывалось.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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