Андрей Беседин: «Маршрут через Казахстан был засвечен, «доброжелатели» над ним поработали»

Страны, недружественно настроенные по отношению к России, препятствуют выстраиванию новых логистических цепочек. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Работа (по выстраиванию новых маршрутов, – прим. ред.) идет полным ходом. У нашего международного управления сейчас в работе 62 заявки, которые нам необходимо решить, и каждая из них важна, в них указано, каким запасом предприятия располагают. Но я не готов называть страны. Здесь нужно быть очень осторожным. У нас есть целая группа «доброжелателей», которая очень за этим следит. И как только мы называем удачный маршрут, нам пытаются его перекрыть. Примером не очень удачного маршрута могу назвать Казахстан. Казахстан был для нас очень удобным, очень комфортным. Мы далеко зашли в процесс, но встали на паузу. Маршрут был засвечен, над ним поработали. Но есть еще четыре-пять стран», – рассказал Беседин.

Как уже сообщал «Новый День», Казахстан в этом году станет страной-партнером «Иннопрома» в Екатеринбурге. Она запланирована на 4-7 июля и, по традиции, пройдет в «Екатеринбург-Экспо». Ранее представители свердловского бизнеса сообщали, что Свердловская область увеличила экспорт продукции машиностроения в Казахстан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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