Страной-партнером «Иннопрома» станет Казахстан

В этом году страной-партнером «Иннопрома» в Екатеринбурге станет Казахстан. Выставка пройдет уже в 12-й раз. Она запланирована на 4-7 июля и, по традиции, пройдет в «Екатеринбург-Экспо». Ранее представители свердловского бизнеса сообщали, что Свердловская область увеличила экспорт продукции машиностроения в Казахстан.

«Это долгоиграющие проекты: машиностроение (кратно увеличили объемы поставок в Казахстан – теплообменное, насосное оборудование и так далее – увеличение есть и на 500%). Мы вторгаемся на рынок, на котором нас прежде не было. А это тянет за собой и последующее обслуживание, замену. Мы туда зашли с темой транспортного машиностроения. И это тоже долгоиграющие проекты: получив широкую линейку подвижного состава, государство не может сначала осуществлять перевозки на одних электровозах, завтра на других. Это перспективное направление», – ранее говорил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Также он уточнял, что политический кризис в Казахстане не скажется на деловых отношениях с Уралом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»