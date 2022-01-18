«Сбойнуло на неделю-две», – промышленники рассказали, как повлияли беспорядки в Казахстане на торговлю с Уралом

Свердловские предприятия в 2021 году кратно увеличили экспорт машиностроительной продукции, в том числе транспортной, в Казахстан. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.

«А по структуре (экспорта, – прим. ред.) там интересно, – рассказал Беседин. – Это долгоиграющие проекты: машиностроение (кратно увеличили объемы поставок в Казахстан – теплообменное, насосное оборудование и так далее – увеличение есть и на 500%). Мы вторгаемся на рынок, на котором нас прежде не было. А это тянет за собой и последующее обслуживание, замену. Мы туда зашли с темой транспортного машиностроения. И это тоже долгоиграющие проекты: получив широкую линейку подвижного состава, государство не может сначала осуществлять перевозки на одних электровозах, завтра на других. Это перспективное направление».

Комментируя последствия политического кризиса в Казахстане, Андрей Беседин заявил, что на деловые отношения двух сторон эти события никак не повлияли. «К счастью, в Казахстане все имело залповый характер и было погашено. Потери бизнеса локально, наверное, были – что-то разграблено, разрушено, надо восстанавливать. С точки зрения наших взаимоотношений это не повлияло никак, – отметил он. – Мы видим тут позитивный фактор. На поставки это глобально не повлияло. Может быть, сбойнуло на неделю-две. Но не больше, сейчас восстанавливается. Видим со стороны Казахстана уже запросы на новые какие-то контакты».

Беседин также сообщил, что если Свердловская область поставляет в Казахстан технику, то на Урал оттуда идет сырье. Например, одна только Рефтинская ГРЭС за час сжигает 24 вагона угля из Экибастуза. Кроме того, предприятия Казахстана поставляют на Урал товары пищевой промышленности, кожевенные изделия. «То, что лежит в основе товарооборота, обрекает нас на устойчивые связи с Казахстаном, и они только будут укрепляться», – резюмировал президент УТПП.

Екатеринбург, Анастасия Истомина, Елена Владимирова

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