Научный сотрудник МГИМО рассказал о «санкционных» преимуществах России перед Ираном

Ассоциация российских банков завтра проведет открытую дискуссию «Экономика Ирана после санкций». Накануне дискуссии свое мнение высказал Адлан Маргоев, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО.

Ученый считает, что сравнивать антииранские и антироссийские санкционные режимы уместно, но все же это разные кейсы. Главным образом из-за скорости принятия решений: санкции против Тегерана действуют уже 10 лет, и в этом случае Запад делал ставку на изнурение режима и постепенную смену его поведения. Жесткие санкции против России – результат февральских событий. «Российская экономика куда крупнее и резистентнее, да и начало военных действий на Украине побудило к более резкой реакции – на Западе решили одним ударом повергнуть отечественную экономику в шок и сорвать планы Москвы в отношении Киева. Благодаря слаженной реакции финансово-экономического блока удалось сгладить первый удар, а способность и дальше закручивать санкционные гайки без значительного ущерба самим себе западные страны исчерпали – впереди долгая борьба, которую будет уместнее сравнивать с иранской экономической политикой», – отметил Адлан Маргоев.

Сотрудник МГИМО оценил успешность Ирана в выживании под санкциями и дал совет, как успешнее использовать опыт Ирана в России. «Вместе с ориентацией на самообеспеченность и ростом доли несырьевого сектора в ВВП в Иране проявились и проблемы с контрабандой и коррупцией. Во властных кругах, особенно среди силовиков, нашлись те, кто сумел заработать на санкциях, но едва ли они могли рассчитывать на такую сверхприбыль в условиях конкурентного экономического обмена. Иранский опыт богат и на позитивные примеры, и на уроки о том, как не надо делать: например, вводить сплошные субсидии на базовое продовольствие для всего населения вместо поддержки наименее имущих слоев», – прокомментировал Маргоев, выразив надежду, что российские власти окажутся успешнее иранских в поддержании социально-экономической стабильности. «Одним из полезных преимуществ России перед Ираном будут отлаженные механизмы евразийской экономической интеграции», – добавил он.

Напомним, евразийская экономическая интеграция будет одной из ключевых тем «Иннопрома», который пройдет в Екатеринбурге, страной-партнером стал Казахстан. Бизнес также ждал, что Казахстан сможет стать одним из новых логистических маршрутов, в том числе для параллельного импорта, но возникли трудности. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что во всем виноваты недружественные страны.

Екатеринбург, Марина Иванова

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