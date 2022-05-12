«Иннопром-2022»: экономисты о том, что будет с выставкой в новой реальности

Крупнейшая промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет в новых условиях. Официальная информация о том, кто гарантированно посетит ее, пока не публиковалась (впрочем, это традиционно не раскрывается заранее), но очевидно, что состав делегаций изменится – участие многих стран по понятным причинам вызывает вопросы. Будет ли «Иннопром» в этом году полезным для участников или без привычных партнеров он никому не нужен, «Новый День» обсудил с экспертами.

Как считает экономист Константин Селянин, вряд ли выставка в новых реалиях способна вызвать ажиотаж даже у представителей стран, не попавших в список недружественных. «Кому это интересно? Иностранным инвесторам, которые уходят из России и не собираются возвращаться? Конечно, не остается ничего другого, кроме как искать экономические контакты с ЕАЭС и Китаем. Но мы видим, что отношение даже этих стран настороженное. Китайские госкомпании уходят, пусть и без громкого хлопанья дверями. Из числа не признанных недружественными странами одна из самых развитых – Казахстан, у них более чем сдержанная позиция. Все боятся вторичных санкций. Мы для Китая десятые с точки зрения экспорта, это около 50 млрд долларов в год, а США – 600 млрд долларов. Ну и с кем лучше дружить?» – прокомментировал Константин Селянин. Он отметил, что такое же настороженное отношение и у Узбекистана, и у Киргизии – причина одна, боязнь вторичных санкций. «Конечно, [выставку] максимально пиарить будут, но пока не будет развязки с основным событием, надеяться на расширение сотрудничества не приходится», – добавил экономист.

Что касается малого бизнеса, эксперт считает, его интерес к выставке уже угас: в первые два года на самом деле небольшие компании заключали какие-то сделки, сейчас же все сводится к тому, что во время выставки картинно подписываются сделки, которые готовились задолго до «Иннопрома».

Противоположное мнение у директора Института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой. Она считает, что в нынешних условиях выставка как никогда актуальна для участников – в том числе из-за страны-партнера. Казахстан – один из основных путей доставки товаров, в том числе по параллельному импорту. «Конечно, какие-то страны в этом году представлены не будут. Но здесь интереснее выстроить отношения с Казахстаном, мы многие товары планируем везти через эту страну. Динамика торговли у нас положительная, она такой была и до 24 февраля, спектр товаров растет, растут объемы и в денежном, и в натуральном выражении. Казахстан для нас определенно окно торговли с Азией и Европой», – рассказала Лаврикова.

Она отметила, что выставка будет интересной не только для крупного бизнеса, но и для небольших компаний, особенно для малого бизнеса регионов Урала – из-за близости границ. «Транспортное плечо сравнительно небольшое, в Курганской области находится пропускной таможенный пункт. Без сомнения, для нас, для Урала – Свердловской, Челябинской, Курганской областей, – это значимое направление», – прокомментировала директор Института экономики УрО РАН.

Накануне глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что основное внимание «Иннопрома-2022» будет приковано к сотрудничеству в рамках Евразийского союза. «Тему мероприятия в этом году мы сформулировали так: «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Безусловно, санкционное давление недружественных стран оказывает влияние на различные сферы экономики нашей страны, но, тем не менее, «Иннопром» и в 2022 году остается одной из важнейших площадок для обсуждения торгово-промышленного развития целого ряда стран, поэтому и повестка выставки не будет сфокусирована исключительно на противодействии санкциям. Напротив, важно искать, обсуждать и создавать новые возможности для технологического развития промышленности, а также выстраивать как межотраслевые, так и новые международные кооперационные и логистические цепочки», – прокомментировал чиновник.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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