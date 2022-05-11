Мантуров подтвердил: Иннопром-2022 отменять не будут

Глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил проведение Иннопрома в этом году. «Тему мероприятия в этом году мы сформулировали так: «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Безусловно, санкционное давление недружественных стран оказывает влияние на различные сферы экономики нашей страны, но, тем не менее, Иннопром и в 2022 году остается одной из важнейших площадок для обсуждения торгово-промышленного развития целого ряда стран, поэтому и повестка выставки не будет сфокусирована исключительно на противодействии санкциям. Напротив, важно искать, обсуждать и создавать новые возможности для технологического развития промышленности, а также выстраивать как межотраслевые, так и новые международные кооперационные и логистические цепочки», – прокомментировал чиновник.

Он также сообщил, что в этом году на выставке будут говорить не только о санкциях, но и о том, как усилить сотрудничество в рамках Евразийского союза. Кто будет среди гостей выставки, министр не озвучил. Отметим, членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Добавим, страной-партнером в этом году стал Казахстан.

Екатеринбург, Марина Иванова

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