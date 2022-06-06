Черные технологии и успех кандидата «против всех»: как на Урале раньше проходили выборы губернатора

Завтра, 7 июня, заксобрание назначит очередные, пятые в истории региона губернаторские выборы. «Новый День» решил вспомнить, как проходили выборные кампании в прошлые годы, кто в них участвовал и с каким результатом.

1995

Первые всенародные выборы губернатора Свердловской области состоялись в августе 1995 года. Особенностью кампании было то, что в ней приняли участие девять кандидатов, но только два из них представляли всероссийские политические партии: Владимир Кадочников, лидер областного отделения КПРФ, и кинорежиссер Сергей Мартьянов (ЛДПР). Пять кандидатов были выдвинуты «группами избирателей»: промышленники Малик Гайсин и Андрей Калетин, действующий глава администрации области Алексей Страхов и его первый зам Валерий Трушников, депутат Госдумы Леонид Некрасов (снял свою кандидатуру). Евгений Зяблицев (ныне депутат заксобрания) выдвинулся от общественного объединения «Зяблицев-Фонд», а председатель областной думы Эдуард Россель – от созданного им же объединения «Преображение Урала». Как уже писал «Новый День», за два года до выборов Россель был уволен президентом Борисом Ельциным с поста главы администрации области за попытку создать Уральскую республику, но сохранил популярность у свердловчан.

В первом туре выборов 6 августа ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов. Во второй вышли Эдуард Россель, за которого проголосовали 28,5%, и Алексей Страхов, получивший 26%. Во втором туре Россель победил с большим преимуществом – 59%.

1999

Число выдвинувшихся кандидатов в губернаторы в 1999 году было внушительным, по состоянию на 5 июля – 21 человек. Но к участию в выборах были допущены далеко не все.

В итоге в избирательный бюллетень были внесены семь фамилий (по алфавиту): Ирина Белкова (заведующая детским садом, выдвинута избирательным объединением «Социальная помощь и поддержка»); Александр Бурков (депутат заксобрания, выдвинут избирателями), Владимир Кадочников (секретарь обкома КПРФ, выдвинут блоком «Коммунисты и аграрии Свердловской области»), Игорь Ковпак (директор ЗАО «Супермаркет Кировский», выдвинут избирателями), губернатор Эдуард Россель (выдвинут избирателями), Андрей Селиванов (депутат Госдумы, выдвинут избирателями), Аркадий Чернецкий (глава Екатеринбурга, выдвинут объединением «Наш дом – наш город»). Незадолго до голосования, 10 августа 1999 года, свою поддержку Росселю выразил и.о. председателя правительства России Владимир Путин.

Первый тур губернаторских выборов 1999 года состоялся 29 августа 1999 года. Во второй тур вышли Россель (38,78%) и Бурков (18,37%). Чернецкий набрал только 15,5% и больше в губернаторских выборах никогда не участвовал. Во втором туре Россель набрал 63,07%, Бурков – 28,25%, против всех проголосовали 6,8% избирателей.

Отметим, что именно во время губернаторской кампании 1999 года активно применялись «черные» пиар-технологии. Одни СМИ постоянно говорили о связях Эдуарда Эргартовича с ОПС «Уралмаш», а в «Серовском рабочем» появилась статья «Хайль Россель», где жителям области объяснили, что губернатор – этнический немец и чуть ли не шпион. Их антагонисты активно писали о тесных бизнес-контактах Чернецкого все с тем же «Уралмашем», а также намекали на скорую эмиграцию мэра в Израиль.



2003

В 2003 году в первом туре губернаторских выборов приняли участие шесть кандидатов. Соперниками Эдуарда Росселя выступили член Совета Федерации Андрей Вихарев, предприниматель Антон Баков (движение «Май»), «яблочник» Юрий Кузнецов, представитель «афганцев» Евгений Петров и кандидат от РКРП Нязип Сарваров. Первое место традиционно занял Россель – 41,85. А вот на втором месте в Екатеринбурге оказался кандидат «Против всех» – 17,79%. Во второй тур вышли Россель и Антон Баков, набравший 14,43%. В ходе кампании Баков активно обвинял Росселя в сотрудничестве с ОПС «Уралмаш», так что пресс-службе ГУВД пришлось сделать заявление, что это не так. 21 сентября за Росселя проголосовали 55,53%, за Бакова – 29,97%, против всех – 13,06%.

С 2005 по 2012 год прямые выборы губернаторов в России не проводились. Евгений Куйвашев стал одним из последних губернаторов, назначенных заксобранием по представлению президента. Через прямые выборы он прошел только перед вторым сроком полномочий.

2017

Губернаторские выборы 2017 года проходили уже совсем в других условиях: появился так называемый муниципальный фильтр. Теперь кандидаты в свердловские губернаторы должны были заручиться поддержкой не менее 7,8% муниципальных депутатов. Популярный тогда в оппозиционных кругах мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не смог этого сделать, а глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что он и не пытался. Уже в июне эксперты назвали имена кандидатов, которые смогут пройти муниципальный фильтр: губернатор Евгений Куйвашев (ЕР), депутат Госдумы Дмитрий Ионин (СР), банкир Алексей Парфёнов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат ЕГД Дмитрий Сергин (РППС) и депутат ЕГД Константин Киселёв («Зеленые»).

Кампания прошла достаточно спокойно и без неожиданностей. Впервые в истории Свердловской области выбрать губернатора удалось в один тур. В день голосования 10 сентября кандидат от «ЕР» Евгений Куйвашев получил 62,16% голосов, коммунист Алексей Парфенов – 11,64%, остальные – меньше 10% каждый.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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