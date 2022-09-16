Носов поддержал самомобилизацию

Губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, поддержал идею о самомобилизации регионов, о которой ранее говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. «[Она] нужна. Но возможности регионов разные. Например, у нас нет воинских частей, у нас есть всего один военкомат, и обеспечить качественную военную подготовку нам, наверное, будет сложно. Также экономические возможности у каждого региона разные, численность тоже. Но вместе, в кооперации и во взаимодействии, мы сможем провести ту мобилизацию, о которой говорили. Нам нужно поработать с регионами. У каждого есть свои преимущества, лучшие стороны и лучшие качества, и если их объединить, то получится то, о чем говорит Рамзан Ахматович», – приводит слова Носова пресс-служба правительства региона.

Губернатор дал поручение «по взаимодействию с коллегами». «К реализации прошу приступить. Планирование нужно начинать с оценки своих возможностей и предложений, как эту задачу выполнить», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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