Во второй тур борьбы за кресло мэра Белоярки вышли 10 человек

Сегодня в Белоярском округе завершился первый этап конкурса по отбору претендентов на пост главы муниципалитета.

Как рассказал «Новому дню» один из членов конкурсной комиссии, во второй тур прошли 10 человек. Это депутат ЕГД Григорий Вихарев, депутаты думы Белоярского ГО Василий Богатов, Ринат Рахматуллин и Станислав Довгалюк, бывший замглавы Антон Полуяктов, экс-глава Белоярки Александр Привалов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Берсенёва, предприниматель Сергей Печорин, бывший военком района Александр Мельников, председатель местного отделения СРЗП Евгений Попов. Почти все они участвовали в первом конкурсе, который был объявлен в 2021 году. В ближайшее время кандидаты пройдут конкурсные испытания: представят программу развития МО и ответят на вопросы комиссии.

Напомним, главу в Белоярском округе выбирают уже почти год. Первый конкурс был объявлен еще в декабре 2021 года, но члены конкурсной комиссии долго не могли договориться, кто будет ее председателем. Второй тур состоялся 28 февраля, его финалистами стали местный житель Антон Полуяктов и действующий депутат городской думы Екатеринбурга Григорий Вихарев. На заседании гордумы 4 марта 2022 года пять из 20 народных избранников испортили бюллетени, за Григория Вихарева проголосовали четверо, за Антона Полуяктова – один. 10 марта дума Белоярского ГО назначила повторный конкурс по отбору кандидатов на пост мэра, но снова возникли сложности с выбором председателя. На несколько месяцев конкурс был поставлен на паузу, только на этой неделе стало известно, что комиссия соберется снова.

Белоярский, Евгения Вирачева

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