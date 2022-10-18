В Москве выставят картину, которой екатеринбургский охранник пририсовал глазки

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» впервые будет публично выставлена после инцидента в Екатеринбурге. Третьяковская галерея предоставила работу ученицы Малевича после реставрации на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», которая откроется с 20 октября в Еврейском музее и центре толерантности.

Напомним, картина Анна Лепорской была испорчена в декабре 2021 года, когда выставлялась в арт-галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге. 64-летний охранник Александр Васильев шариковой ручкой пририсовал глазки двум безликим фигурам на полотне. Третьяковка оценила ущерб картине в 250 тысяч рублей. Против Васильева было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Сам мужчина рассказал, что на такой поступок его якобы подговорили подростки. Охранник заявил, что думал, будто картина – детский рисунок, а никак не произведение искусства стоимостью в десятки миллионов рублей. Во время суда выяснилось, что Васильев состоит на учете у психиатра, контужен во время боевых действий в Чечне, является инвалидом третьей группы. Постоянной работы он не имеет, в ЧОП вызывался для того, чтобы кого-то подменить. Специального инструктажа перед работой в галерее мужчина не проходил. Суд признал Васильева виновным и назначил ему 180 часов обязательных работ и принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

В защиту охранника вступались свердловский губернатор Евгений Куйвашев, блогер Ксения Собчак, писатель Сергей Лукьяненко и другие медийные личности. Сама картина «Три фигуры» с пририсованными глазами стала мемом в соцсетях, а в Екатеринбурге появился тематический стрит-арт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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