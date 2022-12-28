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Среда, 28 декабря 2022, 13:54 мск

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Сысерть вошла в число лучших мест для рождественских гуляний

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ составили рейтинг российских городов, где лучше всего отмечать Рождество. В их числе – Сысерть. Сюда предлагается ехать, чтобы покататься со склонов.

«В глубинке Свердловской области, на границе Европы и Азии, находится город Сысерть с небольшой, но богатой историей. Он основан в 1732 году как рабочий поселок при железоделательном заводе, но уже с 1977-го становится центром фарфорового производства России – самым крупным на Урале. Тут находится горная вершина Бессонова, с которой можно скатиться на лыжах и сноуборде. А еще в пределах города река Сысерть изгибается и образует обширный пруд – зимой гости и местные катаются тут на коньках», – приводит пояснение экспертов РИА «Новости».

В этом же рейтинге – Великий Устюг, где предлагается отдохнуть всей семьей, Ростов Великий, где «гуляют с народным размахом: вспоминают фольклор, водят хороводы вокруг костра и учат путешественников уникальной ростовской росписи», Суздаль, где стоит петь и колядовать. В рейтинг также попали былинный Муром, город Мышкин со сказочным купеческим особняком и Переславль-Залесский, где находится Берендеево царство.

Сысерть, Марина Иванова

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Метки / Новый год

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