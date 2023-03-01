Депутат об «атаке дронов»: «Возможно, это спящие агенты, надо усилить бдительность»

В российском законодательстве достаточно норм, регулирующих запуск дронов, но необходимо на всех уровнях ужесточить контроль за их исполнением. Причем усилить бдительность должны и спецслужбы, и гражданское общество.

Такое мнение высказал в разговоре с «Новым Днем» депутат Госдумы Максим Иванов, обсуждая вчерашние случаи падения беспилотников в нескольких регионах России.

«Эти аппараты прилетают как с территории Украины, так и с территории России. Не исключено, что их запуском могут заниматься «спящие агенты», возможно, кто-то еще проник в страну под видом беженцев. Необходимо усилить бдительность, особенно в приграничных территориях. Надо понимать, что идут боевые действия, что против нас – блок НАТО, и обращать внимание на подозрительных людей и подозрительные объекты, не стесняться сообщать о них в соответствующие органы, проявлять сознательность», – считает депутат.

Как уже сообщал «Новый День», накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил падение в регионе беспилотного летательного аппарата. Кроме того, 28 февраля было зафиксировано падение беспилотников в Брянской области, Белгороде, Адыгее и Краснодарском крае. В последнем случае аппарат попал в постройку на территории нефтебазы, расположенной в Туапсе, но возгорания нефтепродуктов при этом не произошло.

Выступая вечером 28 февраля на заседании коллегии ФСБ, президент Владимир Путин назвал среди актуальных задач противодействие террористической угрозе. За прошедший год количество подобных преступлений выросло, что, как отметил президент, связано с попытками киевского режима использовать террористические методы, а также со «стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов своих старых друзей так называемых, в кавычках на нашей территории». «А мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют. Всегда так было – и сейчас так», – констатировал Путин.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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