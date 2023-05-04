Огонь, вода и мелкие кровососущие: как провести лето на Урале безопасно

С середины весны регион переживает типичные для теплого сезона катаклизмы. Были страшные пожары, санврачи предупреждают о невероятной активности клещей. Традиционно еще до начала лета случаются трагедии на воде, а высокие этажи несут потенциальную опасность для детей. «Новый День» напоминает, как уберечься от всех опасностей сезона.

Лесные пожары

Федеральная Авиалесоохрана дала прогноз пожарной опасности в лесах России на май. Свердловская область попала в число регионов, где может возникнуть больше, чем обычно, пожаров. Горящий лес – это угроза в том числе и для зданий. За считанные часы огонь с лесопилки в Сосьве распространился на весь поселок и колонию, выгорели около ста домов, погибли два человека.

В МЧС разработали памятку, как обезопасить свое жилье. Первым делом стоит вместе с соседями создать защитную зону: убрать ненужную растительность, траву, хлам во дворах и на улицах, на расстоянии до 30 метров от дома убрать сухой валежник, мусор, высокие заросли травы и кустарников. Крыша должна быть очищена от хвои и листьев. По согласованию с властями можно проредить растущие близко друг к другу деревья и кустарники защитной зоны. Если лес уже горит, надо эвакуировать жильцов дома, особенно детей, стариков и больных, убрать все горючие предметы, запастись емкостями с водой, при приближении огня поливать стены и крышу.

ЧП на воде

В Свердловской области недавно закончился сезон происшествий на хрупком подтаявшем льду. Ежегодно купальный сезон морозостойкие уральцы открывают с приходом первых теплых дней. В прошлом году к середине июня утонули уже 10 человек, а за лето в воде погибли около полусотни, в том числе дети. Чаще всего несовершеннолетние тонут из-за невнимательности взрослых, а взрослые – злоупотребив алкоголем.

В МЧС напоминают: купаться можно только на оборудованных пляжах, трезвым, не плавать близ судов, не прыгать в воду и не нырять в неизвестных местах, быть аккуратными при использовании надувных матрасов, так как они могут перевернуться или лопнуть. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги, при судорогах помогает укол булавкой. Также нельзя подавать ложные сигналы о помощи, даже во время игры – стоит рассказать об этом детям. Все несовершеннолетние должны быть в воде под присмотром.

Клещи

В Свердловской области зарегистрировано уже 2783 пострадавших от укусов клещей, среди них 631 ребенок. Это в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня. Самые опасные районы – Байкаловский, Слободотуринский, Талица, Алапаевск, Ирбит, Каменск-Уральский, Ачит и Дегтярск. На Екатеринбург приходится треть всех пострадавших – 948 человек. По данным на 2 мая, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 6 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 20 человек.

Защититься от энцефалита можно с помощью прививки, от боррелиоза вакцины нет. В любом случае в лесу стоит носить закрытую обувь, желательно заправлять брюки в носки, избегать высокой травы. Клещи не падают с деревьев, они заползают по человеку вверх. После возвращения из леса стоит осмотреть себя. Аналогичные правила действуют при посещении кладбищ, парков, огородов.

Опасные окна

В Свердловской области только за первые полтора месяца прошлого лета 12 детей выпали из окон. Часто малыши падают, оперевшись на москитную сетку, которая не выдерживает даже веса кошки. Предотвратить ЧП могут блокираторы.

Это устройства, которые не дают открыть окно нараспашку без использования специального ключа. Практически все варианты позволяют открывать окно для проветривания. Стоимость устройств – от 120 рублей, чаще всего для их установки не нужны ни специальные навыки, ни физическая сила, ни специнструмент. «Новый День» делал подробный обзор таких приспособлений.

Двухколесные и СИМы

Ежегодно с апреля на екатеринбургских дорогах появляется двухколесный транспорт. За прошлый год в ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов погибли 12 человек. Всего в 2022-м было зарегистрировано 105 ДТП с велосипедистами, в которых пострадали 63 человека, а с участием мотоциклистов – 163 ДТП, в них пострадали 57 человек. В этом году тоже уже регистрируются аварии с участием двухколесного транспорта: 22 ДТП с велосипедами и 11 – с мотоциклами. Сегодня в ГИБДД рассказали о водителе, который возит дочь в школу на мотоцикле, ребенок сидит на бензобаке и без шлема. Но самые распространенные нарушения ПДД мотоциклистами – превышение скорости, несоблюдение рядности и выезд на встречную полосу.

Чтобы минимизировать риски, стоит соблюдать ПДД, следить за маневрами автомобилистов, быть аккуратнее на скользкой дороге. Пассажиров можно возить только после двухлетнего стажа управления и при наличии специально оборудованного места, пассажир обязан надеть шлем. Детей до 12 лет запрещено перевозить даже в шлеме.

С этого года действуют также ПДД для водителей электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Водители СИМов должны передвигаться по краю проезжей части – так же, как и велосипедисты. Это правило действует для дорог, где разрешенная для автомобилей скорость не превышает 60 км/ч. Можно ездить и по велодорожке. Если нет других возможностей, разрешено передвигаться по тротуару. Но скорость самокатов в этом случае ограничивается 25 км/ч, а масса – 35 килограммами.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»