В Алапаевске избран новый мэр

Депутаты городской думы Алапаевска избрали нового главу муниципалитета.

Как сообщили в думе, главой избран Денис Толмачев. С января 2023 года он работал в должности первого зама главы, с апреля – и.о. главы.

Его соперниками на конкурсе по отбору кандидатов в мэры были бизнесмены Кирилл Ряпосов, Лев Постовалов и Андрей Дунаев, директор местной ветеринарной станции Кирилл Золотницкий, руководитель аппарата гордумы Марина Бабаева.

Напомним, бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов ушел в отставку по собственному желанию в конце апреля. В прошлом году к его деятельности были претензии со стороны городской думы, поэтому 22 декабря 2022 года депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра. На следующий день Билалов подал в суд с требованием отменить решение думы. Суд в этом споре встал на сторону мэра. Сейчас Билалов работает советником губернатора.

Алапаевск, Елена Владимирова

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