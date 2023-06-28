Губернатор назначил комиссии по отбору мэров Сосьвы и Алапаевска

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил конкурсные комиссии по отбору кандидатов на должности глав Сосьвы и Алапаевска.

В Сосьве претендентов будут отбирать первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, советник замгубернатора Елена Омарова, управляющий Северного УО Свердловской области Евгений Преин, замдиректора аппарата губернатора по МСУ Наталья Соколова.

Дубичев, Омаров и Соколова также вошли в аналогичную комиссию в Алапаевске. Кроме них, губернатор назначил Николая Клевца, управляющего Восточным УО Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», бывший глава Сосьвы, Геннадий Макаров, 4 мая написал заявление об увольнении по собственному желанию. За 9 дней до этого в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием.

Бывший глава Алапаевска Сайгид Билалов ушел в отставку по собственному желанию в конце апреля. В прошлом году он уже чуть не было не потерял должность, но тогда ему удалось удержаться. К его деятельности были претензии со стороны городской думы, поэтому 22 декабря 2022 года депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра. Депутаты заявили, что он плохо исполнял свои обязанности. На следующий день Билалов подал в суд с требованием отменить решение думы. Суд в этом споре встал на сторону мэра. Сейчас Билалов работает советником губернатора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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