российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 сентября 2023, 15:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

За лето «Уральские авиалинии» перевезли более 3,2 миллиона пассажиров

За три летних месяца авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила почти 19 тысяч рейсов и перевезла свыше 3,2 миллиона пассажиров. Самыми популярными направлениями в августе стали Сочи из Москвы и Екатеринбурга, из Москвы – Калининград и Махачкала, из Екатеринбурга – Москва.

«Операционные показатели авиакомпании с начала года превысили показатели аналогичного периода 2022 года. Пассажиропоток и количество выполненных рейсов «Уральских авиалиний» демонстрируют уверенный рост», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Только за последний летний месяц услугами «Уральских авиалиний» воспользовались почти 1,2 миллиона человек (101% к прошлогодним показателям), из них 904,5 тысячи человек летали на внутрироссийских рейсах, 286,8 тысячи – на международных. Всего за месяц было выполнено 6706 рейсов, из которых 1676 – международные.

«По итогам 8 месяцев 2023 года авиакомпания перевезла 6 252 803 пассажира (+113% к аналогичному периоду 2022 года). На внутренних воздушных линиях – 4 467 287 пассажиров, на международных воздушных линиях – 1674 пассажира и 1 783 842 пассажира в страны ближнего зарубежья (СНГ). Всего с начала года авиакомпания выполнила 37 411 рейсов, что на 6% больше, чем годом ранее», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Уральские авиалинии

«Уральские авиалинии» в очередной раз получили премию «Крылья России» / Гендиректор «Уральских авиалиний» отмечает сегодня день рождения / Сотрудники «Уральских авиалиний» получили государственные награды (ФОТО) / «Уральские авиалинии» рассказали, чем живет героический экипаж, посадивший самолет на кукурузное поле (ФОТО) / Самолет «Уральских авиалиний», который задержали в Египте, вернулся в Россию / «Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Армению, Азербайджан и Израиль / «Уральские авиалинии» прекращают полеты в ОАЭ / «Уральские авиалинии» пополнили свой парк еще одним лайнером нового поколения (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Туризм, Уральские авиалинии,