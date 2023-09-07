За лето «Уральские авиалинии» перевезли более 3,2 миллиона пассажиров

За три летних месяца авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила почти 19 тысяч рейсов и перевезла свыше 3,2 миллиона пассажиров. Самыми популярными направлениями в августе стали Сочи из Москвы и Екатеринбурга, из Москвы – Калининград и Махачкала, из Екатеринбурга – Москва.

«Операционные показатели авиакомпании с начала года превысили показатели аналогичного периода 2022 года. Пассажиропоток и количество выполненных рейсов «Уральских авиалиний» демонстрируют уверенный рост», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Только за последний летний месяц услугами «Уральских авиалиний» воспользовались почти 1,2 миллиона человек (101% к прошлогодним показателям), из них 904,5 тысячи человек летали на внутрироссийских рейсах, 286,8 тысячи – на международных. Всего за месяц было выполнено 6706 рейсов, из которых 1676 – международные.

«По итогам 8 месяцев 2023 года авиакомпания перевезла 6 252 803 пассажира (+113% к аналогичному периоду 2022 года). На внутренних воздушных линиях – 4 467 287 пассажиров, на международных воздушных линиях – 1674 пассажира и 1 783 842 пассажира в страны ближнего зарубежья (СНГ). Всего с начала года авиакомпания выполнила 37 411 рейсов, что на 6% больше, чем годом ранее», – сообщили в пресс-службе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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