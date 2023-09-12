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Вторник, 12 сентября 2023, 16:14 мск

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«На какое поле желаете сесть?» – пользователи соцсетей создают мемы, посвященные экстренной посадке самолета в Новосибирской области (ФОТО)

Фото: «Уральские авиалинии»

Жители всей страны следили за историей Airbus A320, который посадили на пшеничном поле в Новосибирской области. Рейс летел из Сочи в Омск. После того как выяснилось, что все пассажиры в порядке – пользователи интернета начали создавать мемы, посвященные успешной посадке.

Среди них есть, например, картинка, где можно выбрать при покупке билетов у «Уральских авиалиний», где клиент хотел бы приземлиться. А один из ТГ-каналов назвал услугу авиакомпании «Остановкой по требованию». Также среди шуток появилась фраза «Лучше сесть в поле, чем в Омске!».

Смотрите подборку мемов ниже.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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Метки / Уральские авиалинии

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