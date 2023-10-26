Первоуральская дума переизбрала Игоря Кабца на второй срок

Депутаты городской думы Первоуральска единогласно переизбрали Игоря Кабца на второй срок мэрских полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», на рассмотрение депутатов были представлены два кандидата: действующий глава Игорь Кабец и общественник Денис Степанченко. Кроме них в конкурсе участвовали скандально известная экс-депутат Асбестовской думы Наталья Крылова, общественный активист Анатолий Гаврилов, представитель ПНТЗ Андрей Палатов, бизнесмен Александр Пташников, советник генерального директора ОАО «Уралтрубпром» Владимир Вохмяков и офицер полиции Александр Недоростов, но в финал они не прошли.

Переизбранию главы не помешала крупная коммунальная авария, которая случилась неделю назад. Напомним, половина жителей Первоуральска остались в ночь с 18 на 19 октября без холодной воды из-за прорыва на Нижне-Сергинском водоводе в районе деревни Черемша. Последствия аварии затронули 646 многоэтажных домов, в которых живут более 54 тысяч человек. Через несколько часов воду горожанам вернули.

Ранее первоуральцы в течение несколько месяцев страдали из-за грязной воды в своих домах. В начале октября было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за ненадлежащего снабжения горожан питьевой водой.

Первоуральск, Елена Владимирова

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