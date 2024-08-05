Четырех пострадавших от взрыва в Нижнем Тагиле скоро выпишут

Троих детей и одного взрослого, которые пострадали во время обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле, медики готовят к выписке. Об этом сообщает департамент информполитики. Всего на сегодняшний день в шести больницах региона остаются 11 пострадавших.

«Трагедия в Нижнем Тагиле сплотила медицинское сообщество региона. Люди сутками не смыкали глаз, оставаясь рядом с пациентами, сотрудники службы «03» в выходной день вышли на работу, потому что не смогли остаться в стороне от общей беды. Примером мужества и силы духа стали пилоты санавиации – они в дождь, перед грозой рискнули подняться в небо, чтобы доставить женщину с тяжёлыми травмами в Екатеринбург. Всех до единого коллег, кто спасал пострадавших и продолжает бороться за их жизнь, я от души благодарю», – сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место съехались все экстренные службы, Уралвагоназавод объявил оперативный сбор помощи пострадавшим. Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. Общий список жертв включает 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры. 15 человек из-под завалов удалось спасти, некоторые из них – в тяжелом состоянии. 3 августа 2024 года в Нижнем Тагиле был день траура.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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