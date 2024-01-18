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Четверг, 18 января 2024, 14:43 мск

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В Екатеринбурге объявили набор стюардесс

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила набор бортпроводников. Там объяснили, что требования к соискателям достаточно жесткие. Во-первых, необходимо образование не ниже полного среднего (11 классов). Во-вторых, грамотная речь и отсутствие речевых дефектов. В-третьих, сдержанность, способность решать конфликтные ситуации, но при этом внимательность, вежливость и тактичность. В-четвертых, отсутствие шрамов, ожогов, татуировок и пирсинга на видимых частях тела.

«Кандидаты должны иметь свидетельство бортпроводника, санитарную книжку, действующий загранпаспорт, военный билет (для мужчин)», – уточнили в авиакомпании.

Соискателям нужно заполнить электронную анкету.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Уральские авиалинии

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