Крещенские купания, снежные заносы и громкие суды: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Подходит к концу третья неделя 2024 года. На ней жители Свердловской области окунались в крещенские купели, негодовали из-за плохой уборки снега и переживали за судьбу кота Твикса, которого выбросили из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Событие недели: Крещенские купания

19 января свыше 13 тысяч свердловчан приняли участие в Крещенских купаниях. В регионе были организованы 88 купелей. «Новый День» съездил на озеро Шарташ в Екатеринбурге, где организовали сразу три купели, и поинтересовался у купающихся, зачем они ныряют в прорубь.

Крещенские купания на Шарташе

Тема недели: уборка снега

Вывоз снега с улиц Екатеринбурга остается в топе новостей уже целый месяц. На этой неделе вице-мэр Алексей Бубнов и городской прокурор Светлана Кузнецова объехали город и назвали уборку улиц и дорог после снегопадов «удовлетворительной». Автомобилисты с ними в корне не согласны.

В пятницу Алексей Бубнов на встрече с журналистами назвал ситуацию со снегопадами в начала января близкой к ЧС. Кроме того, он заявил, что его лично можно «клясть как угодно», но к рабочим, убирающим снег, надо относиться положительно – они работают практически без отдыха.

Заявление недели: экономику скоро придется спасать

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель, которого не оказалось на торжественном собрании по случаю 90-летия региона, на следующий день после праздника выступил с мрачным пророчеством. «Совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты, когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами», – заявил он.

Приговор недели: 5 лет экс-начальнику наркополиции

На этой неделе бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Иван Ергеледжи был осужден за покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Его приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Сам он вину не признал.

Видео недели: главный десантник Урала вернулся из зоны СВО

Лидер Союза десантников Урала Евгений Тетерин, которого обвиняют в посредничестве при получении взятки, вернулся из зоны СВО и 15 января появился в суде. На заседании выяснилось, что за время своего отсутствия Тетерин дослужился до старшего лейтенанта и был награжден медалью «За храбрость».

Суд над главным десантником Урала

Скандал недели: кот Твикс

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку ситуации с котом Твиксом, которого проводница выбросила в Кирове из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург.

Кота перевозил в поезде отец его хозяина. На Твикса купили билет, он ехал в переноске, но, когда хозяин заснул, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница решила, что животное забралось в поезд во время остановки, и выбросила его на вокзале в Кирове. Сейчас волонтеры ищут кота по всему городу, за поисками следят неравнодушные люди по всей стране.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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