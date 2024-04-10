«Автомобилист» призвал не кормить троллей – перекупщиков билетов

В Екатеринбурге начались продажи на шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» – «Металлург». Игра состоится 13 апреля в КРК «Уралец».

Как сообщили в пресс-службе клуба, с 10 по 12 апреля приобрести билеты в кассах ледового дворца могут только владельцы сезонных абонементов 2023/24, а также абонементов выходного дня. Держатель абонемента должен лично подойти в кассу и показать паспорт, чтобы выкупить свое место.

В свободную онлайн-продажу билеты поступят 12 апреля в 11:00. Их можно купить только на официальном сайте ХК «Автомобилист». В одни руки продаются не более двух билетов. В клубе предупредили, что в этот день кассы откроются только в 15:00 и исключительно для держателей абонементов. Свободной продажи билетов в КРК «Уралец» не будет.

Напомним, на первые полуфинальные матчи «Автомобилиста» онлайн-билеты разлетелись за полчаса. В пресс-службе клуба сообщили, что на старте продаж на билетном сайте «Автомобилиста» единомоментно находились более 27 тысяч пользователей. В течение всего дня страницу «Билеты» посмотрели 730 тысяч раз.

«Мы в очередной раз подчеркиваем, что спрос в десятки раз превосходит вместимость нашей нынешней арены. Если у вас, вследствие ажиотажного спроса, не получилось приобрести билеты на единственном легальном источнике продаж билетов, мы убедительно просим вас не приобретать билеты по завышенным ценам у спекулянтов, перекупщиков, любых персонажей, старающихся нечестным образом нажиться на вашей любви к «Автомобилисту» и хоккею! Не кормите этих троллей! Наша команда чувствует вашу поддержку и тогда, когда вы болеете за нас у телеэкранов!» – говорится на сайте «Автомобилиста».

КРК «Уралец» в Екатеринбурге вмещает 5545 зрителей. Эта одна из самых маленьких ледовых арен в Континентальной хоккейной лиге. «Автомобилист» впервые в истории выступает в полуфинале Кубка Гагарина. Накануне екатеринбургский клуб сравнял счет в серии плей-фф против «Металлурга», совершив героический камбэк в четвертом матче.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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