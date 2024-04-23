Детский омбудсмен рассказал, какие выводы сделаны после гибели пятилетнего Далера в приемной семье

Избежать трагедий, подобных убийству 5-летнего Далера Бобиева в приемной семье, было бы возможно при изменении подхода к межведомственному взаимодействию всех институтов, имеющих дело с детьми. Об этом заявил сегодня на заседании заксо детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

«С учетом того, что случилось, в рамках наших проверок и знакомства с деятельностью органов опеки, мы обращаем внимание на межведомственное взаимодействие. Если помните, одной из причин того, что произошло, было очень слабое взаимодействие. Это органы дошкольного образования, дополнительного образования и так далее. Именно на это мы обращаем особенное внимание. Должны быть не телефонные разговоры, а формализованные запросы, ответы, анализ информации. Это очень важно. Самые главные проблемы заложены на стыке [взаимодействия различных ведомств]. Этот алгоритм заложен в наш чек-лист», – заявил Мороков.

Напомним, дело Далера Бобиева прошлым летом потрясло весь Екатеринбург. 26 июня Вероника Наумова, в чьей семье мальчик воспитывался последние три года, объявила о пропаже ребенка. Якобы он часто убегал из дома, и на этот раз его найти не смогли. Три дня весь город искал Далера. 29 июня нашли труп мальчика, которому на момент смерти было пять лет. Оказалось, что ребенок умер еще зимой, его тело хранили в гараже, арендуемом Наумовой. Об исчезновении мальчика не сообщили ни работники детсада, ни другие дети Наумовых, ни знакомые семьи.

Позднее выяснилось, что работники детского сада видели на теле Далера следы побоев. Но о жестоком обращении с ребенком никуда не заявили. Заведующая детским садом и начальник службы опеки были задержаны, однако по решению суда в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сотруднику детского сада предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», специалисту опеки и попечительства – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая смерть человека».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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