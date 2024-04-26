Малик Гайсин заплатит АО «ЭнергосбыТ Плюс» 1 млн рублей по долгам Первоуральского хлебокомбината

Скандально известный миллионер из 1990-х Малик Гайсин должен будет рассчитаться с АО «ЭнергосбыТ Плюс» по долгам Первоуральского хлебокомбината.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЭнергосбыТ Плюс», Арбитражный суд Свердловской области привлек Гайсина и контролируемую им корпорацию «Уральский хлеб» к внебанкротной субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Первоуральский хлебокомбинат», который задолжал энергетикам 985 тыс. рублей.



Ранее в отношении комбината было возбуждено дело о банкротстве, однако процесс был прекращен, поскольку у комбината не было денег даже для обеспечения финансирования процедуры. Тогда кредиторы привлекли к субсидиарной ответственности контролирующее лицо – Малика Гайсина.

Теперь Гайсин и ООО «Корпорация «Уральский хлеб» будут рассчитываться по долгам хлебокомбината собственными деньгами.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас Малик Гайсин является подсудимым по делу о растрате и злоупотреблению полномочиями. По версии следствия, управляя заводом «Исеть», он не выполнил государственный оборонный заказ. При этом получал от предприятия миллионные прибыли. Очередное заседание состоится в начале мая. Сам Гайсин обвинения не признал. «Это все пятая колонна! Они хотят избавиться он последнего бизнесмена в этой стране! Пусть прокурор уволится!» – эмоционально заявил он на заседании суда 1 февраля.

В начале февраля суд удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ к Малику Гайсину по возмещению ущерба заводу «Исеть», которым тот прежде управлял, в размере более 600 млн рублей. Это задолженность по договорам займа – 93,7 млн рублей, штрафы за нарушение сроков возврата займов – 138,4 млн рублей, упущенная выгода – 58,7 млн рублей; возмещение вреда в связи с не проведением модернизации оборудования – 245,7 млн рублей, возмещение вреда в связи с непроведением реконструкции очистных сооружений – 153,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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