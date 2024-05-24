Необходимы нетривиальные решения: ГК «КОРТРОС» подписала соглашение с Институтом электрофизики УрО РАН (ФОТО)

В Екатеринбурге подписано соглашение между ГК «КОРТРОС» и Институтом электрофизики Уральского отделения РАН. Такое взаимодействие не имеет аналогов в России и предусматривает совместную деятельность застройщика и институтов фундаментальной науки для динамичного развития Академического района Екатеринбурга, популяризации научных знаний среди детей и молодежи, создания высококвалифицированных рабочих мест.

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев подчеркнул, что на сегодня главная проблема при реализации масштабных планов и проектов – это битва за человеческий капитал: «Сегодня мы видим дефицит рабочей силы. Мы очень сильно беспокоимся за обеспечение всех строительных процессов качественным инженерно-техническим персоналом, инновационными решениями, материалами, оборудованием. Академический район – это хороший пример масштабной, динамичной стройки, сейчас мы вводим жилых площадей больше всех в Свердловской области, наш проект хорошо известен на федеральном уровне. Для дальнейшего устойчивого развития Академического района не просто как девелоперского проекта, а как социальной агломерации, нам необходимы нетривиальные решения, – заявил Станислав Киселев. – Поэтому мы подписали соглашение, которое является первым шагом во взаимодействии с фундаментальной наукой. Для нас это серьезный плюс, и очень здорово, что ученые, фундаментальные институты повернулись к нам лицом и готовы сотрудничать. Ни один застройщик в РФ сегодня таким опытом конструктивного взаимодействия, нацеленного на перспективу, похвастаться не может. Для нас это шаг, который в дальнейшем окупится и бизнес-эффектом».

Директор Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук Станислав Чайковский, в свою очередь, заявил «Новому Дню», что для него и его коллег это сотрудничество «предельно важно», особенно это касается размещения на базе одного из зданий института Дома уральских ученых.

«Наша давнишняя мечта – чтобы это здание зажило полномасштабной жизнью. Потому что сейчас мы проводим довольно много лекций, экскурсий для школьников, но это приходится делать в зданиях института, это не всегда удобно. Площадка, свободная от ограничений, позволит реализовать все идеи, начиная с Малой академии наук. Есть планы создания передовых молодежных лабораторий. Хочется, чтоб было такое здание, куда дети и молодые люди заходили бы и говорили: «Вот это красота, вот это наука!». Первое впечатление – очень важное, чтобы человек этим заинтересовался. И в этом смысле это грандиозный шаг, прыжок, если мы реализуем эту концепцию», – рассказал Станислав Чайковский.

Ученый добавил, что между УрО РАН и застройщиком в дальнейшем может возникнуть еще более близкое взаимодействие при решении производственных задач.

«У нас есть Институт металлургии, который занимается новыми сплавами, новыми материалами. Есть инженерно-технические центры, которые занимаются новыми композитными материалами, есть робототехнические центры. В принципе, ГК «КОРТОС» и Академический район знают наш потенциал, и как только будет возможность реального приложения сил, мы на это выйдем», – резюмировал Чайковский.

Отметим, что сегодняшнее соглашение было подписано в рамках раннего аналогичного документа, подписи под которым в январе 2020 года поставили председатель УрО РАН Валерий Чарушин и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий. Уже тогда стратегия развития самого молодого и динамично развивающегося района столицы Урала – Академического – предполагала, что в ближайшем будущем он станет настоящим Наукоградом.

Сегодня Станислав Киселев рассказал, почему для компании это имеет такое большое значение: «В марте этого года, когда мы отмечали 300-летие РАН, мы говорили, что наша задача – это 30 тысяч новых рабочих мест в Академическом. Для нас важно, чтобы каждая семья, которая здесь живет или только рассматривает возможность приобретения жилья здесь, понимала, что в Академическом есть основа для развития на перспективу. Это не просто строительный проект, это проект устойчивого развития городского пространства. Проект, который предусматривает возможность для детей развиваться со школьной скамьи и двигаться в фундаментальную науку, в высокотехнологичное производство. Мы как застройщик будем работать над этим, вкладывая все возможные ресурсы. Статус Наукограда – это прежде всего мотивация. Чем больше пассионариев будет здесь, в Академическом, тем больше возможностей для его устойчивого и динамичного развития».

Напомним, 19 октября 2022 года в рамках выставки 100+ TechnoBuild на стенде группы компаний «КОРТРОС» презентовали новую концепцию Наукограда в Екатеринбурге. Тогда представители девелопера анонсировали проект под девизом «Даешь +100 академиков Уралу». Задачей проекта было заложить все ступени для их развития, начиная с детского сада. Сейчас формируется образовательная вертикаль: от детских садов – к школам – ссузам и вузам.

Сегодня на территории Академического работают представители 10 научно-исследовательских институтов УрО РАН. Они тесно сотрудничают со школами района. Так, совместно с молодыми учеными УрО РАН в Академическом реализуется проект «Малая академия наук». Экскурсии в отраслевые институты, лаборатории, участие в конференциях и мастер-классах способствуют популяризации науки в школах. В перспективе в Академическом планируется возведение вузов, учреждений профобразования, институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, создание рабочих мест для представителей высокотехнологичных профессий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube