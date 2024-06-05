«Уральские авиалинии» доставили в Екатеринбург раненого бойца

«Уральские авиалинии» доставили в Екатеринбург тяжело раненого бойца с СВО. О том, что на борту будет особенный пассажир с аппаратом Илизарова, экипажу доложили только перед вылетом, но бортпроводники были готовы к тому, чтобы мужчина долетел комфортно и безопасно.

Маломобильных пассажиров загружают в самолет первыми на амбулифте, затем, уже на борту, пересаживают в специальные коляски и доставляют до места.

«По прилете мы немного поболтали, пока ждали амбулифт. Мужчина поделился с нами своей историей. А на днях мы узнали, что он написал в авиакомпанию письмо с благодарностью. Конечно, было безумно приятно, прямо до слез», – рассказала бортпроводник «Уральских авиалиний» Виктория Даутова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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