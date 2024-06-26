Начался суд над обвиняемым в шпионаже американцем Эваном Гершковичем (ФОТО)

В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении американского журналиста Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из здания суда, Эван Гершкович выглядит спокойным, никаких заявлений он делать не стал. На заседании присутствуют корреспонденты в том числе иностранных изданий, однако процесс будет закрытым от прессы.



Как уже сообщал «Новый День», американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер рассказывал, что Гершкович при личной встрече расспрашивал его о настроениях в обществе и состоянии промышленности на Урале. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что то, чем занимался Гершкович на Урале, «не имеет отношения к журналистике». 30 марта 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича «взяли с поличным».

Тем не менее в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Эван Гершкович, обвиняемый в России в шпионаже, может вернуться на родину, если спецслужбы США пойдут навстречу российским коллегам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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