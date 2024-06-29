Итоги недели: Споры вокруг крематория, суд над шпионом и невежество чиновников (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция «Нового Дня» в Екатеринбурге подводит итоги очередной уходящей недели. Город практически все время заливало дождями, что не помешало, впрочем, подготовке к «Уральской ночи музыки», выпускному, Дню молодежи и «Безумным дням», но подпортило настроение автомобилистам и дорожникам. Также на этой неделе начали судить американского журналиста, обвиняемого в шпионаже, а управа одного из районов оскандалилась из-за невежества своих сотрудников, из-за которых фактически уничтожили самобытные рисунки Старика Букашкина из начала 2000-х.

На этой неделе начался суд над журналистом издания The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Его обвиняют в том, что в марте 2023-го по заданию ЦРУ он собирал сведения о деятельности УВЗ. «Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено Следственным управлением ФСБ России», – сообщил журналистам после первого заседания прокурор Микаэль Оздоев. Интересно, что именно он выступал гособвинителем по множеству резонансных дел, включая дело бывшего вице-мэра Виктора Контеева, дело фотографа Дмитрия Лошагина, дело химмашевского стрелка Сергея Болкова, и других. Следующее заседание суда по Гершковичу состоится 13 августа.

Суд по делу о шпионаже

Прокуратура на этой неделе проявляла активность и вне судебных заседаний. Так, стало известно, что ведомство оспорит решение Екатеринбургской гордумы о частных крематориях. Противостояние надзорного органа и ЕГД длится с момента принятия постановления – с апреля. В прокуратуре считают, что федеральное законодательство прямо запрещает подобные объекты, а в думе ссылаются на опыт Челябинска, где уже несколько лет существуют частные крематории. Решение будет приниматься теперь в Свердловском областном суде.

На этой неделе была уничтожена часть рисунков художника Евгения Малахина, известного как Старик Букашкин. Его не стало почти 20 лет назад, но самобытные изображения во дворах на проспекте Ленина долгое время поддерживались в порядке. Пока энергетики не получили предписание от администрации Верх-Исетского района о том, что должны убрать все надписи, рисунки, афиши, плакаты и другое с трансформаторной будки. Представители владельца подстанции изначально закрасили все «ненормативное», что было нанесено на будку, сохранив рисунки Старика Букашкина, но после снова получили предписание, из которого следовало, что нужно убрать все, заодно им выписали административный протокол. Сейчас восстановлением будут заниматься художники-волонтеры.

Последняя неделя лета запомнилась екатеринбуржцам поистине уральской погодой – дожди, холод, сильный ветер. Причем Гидрометцентр прогнозирует, что на следующей неделе ситуация исправится. А пока уральцы пытались наслаждаться жизнью в суровых условиях – слушали музыку на Ural Music Night и на фестивале «Безумные дни». Также прошли Общегородской выпускной и День молодежи в ЦПКиО. В Парке Маяковского, кстати, побывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который пообщался с молодежью и попробовал собрать автомат. Соревнования с АК-47 стали трендом недели – такая же возможность была у посетителей ярмарки труда, причем интересовались сборкой оружия, как ни странно, в основном, девушки.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube