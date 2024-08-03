Владимир Якушев и Евгений Куйвашев встретились с жителями Тагила, пострадавшими от обрушения дома (ФОТО)

Сегодня полпред президента на Урале Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретились с жителями Нижнего Тагила, пострадавшими от обрушения двух подъездов в доме на улице Сибирской.

Как сообщил журналистам Владимир Якушев, главное, что сейчас волнует людей – это как забрать из квартир ценные вещи, и можно ли будет жить в уцелевшей части дома. Первый вопрос будет решен уже сегодня, со вторым дело обстоит сложнее. «Понятно, что людей волнует, что будет с оставшейся частью дома. Будет проведена двухнедельная экспертиза, через две недели мы сможем понять, возможно там проживать или нет. В зависимости от этого региональное правительство будет принимать решение о компенсациях. Первые выплаты на первостепенные нужды 10 и15 тысяч рублей люди уже начали получать, мы договорились, что городская администрация сегодня-завтра это вопрос должна закрыть, чтобы у людей на первостепенные нужды были определенные суммы. И, к сожалению, есть погибшие и те, кто в больнице. Им будут произведены выплаты в соответствии с теми регламентами, которое утверждены региональным правительством», – рассказал полпред.

Губернатор Евгений Куйвашев в свою очередь заявил, что работа по помощи пострадавшим от трагедии ведется: «Все необходимые средства на приобретение уже утраченного жилья по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям перечислены в администрацию города Нижний Тагил. Сумма компенсационных выплат также перечислена в администрацию города уже начала выплачиваться. После завершения поисково-спасательной операции ведется работа по разрушению непригодной для проживания оставшейся части дома. Организована охрана оставшейся части с торца здания. Проведена встреча с жителями: определён порядок взаимодействия с администрацией города, правительством Свердловской области. Я сам буду ежемесячно приезжать и встречаться с людьми, отвечать на вопросы, которые жители будут задавать. В целом хотелось бы поблагодарить министерство по чрезвычайным ситуациям, специалистов за очень оперативную и быструю профессиональную слаженную работу: 16 человек были спасены. К сожалению, 10 человек не удалось извлечь живыми. Сегодня следственными органами ведется расследование данных обстоятельств. Думаю, что они через какой-то промежуток времени дадут квалифицированную оценку ситуации, которая произошла», – сказал губернатор.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев добавил, что уже принято решение организовать доступ жителей в уцелевшие квартиры дома. С сегодняшнего дня их будут по очереди запускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции, чтобы забрать ценные вещи.

Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 1 августа, около 12:00 в Нижнем Тагиле рухнула часть жилого дома по адресу ул. Сибирская, 81, под завалами остались люди. Предварительная причина – взрыв газового баллона. Практически сразу было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На место съехались все экстренные службы, Уралвагоназавод объявил оперативный сбор помощи пострадавшим. Спасательные работы завершились в ночь со 2 на 3 августа. Общий список жертв включает 10 человек, пятеро из них – дети, трое – пенсионеры. 15 человек из-под завалов удалось спасти, некоторые из них – в тяжелом состоянии. 3 августа 2024 года в Нижнем Тагиле объявлено днем траура.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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