Новая главы Сосьвы вступила в должность

Сегодня в Сосьве вступила в должность Мария Вихарева – уже пятый руководитель муниципалитета со дня трагического пожара в 2023 году.

О церемонии рассказал в своем телеграм-канале управляющий Северным управленческим округом Свердловской области Александр Вервейн. «Искренне верю, что Марии Дмитриевне удастся достичь достойных результатов в работе, приумножить то хорошее, что было сделано ранее», – написал он. До избрания главой Сосьвы Мария Вихарева много лет работала сотрудницей областного Водоканала. По данным «Нового Дня», екатеринбургским политикам братьям Вихаревым она не родственница.

Как уже сообщал «Новый День», 25 апреля 2023 года в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. После этого глава Геннадий Макаров ушел в отставку. Его место занял врио главы Артем Киселев, которого сменил врио Юрий Колесниченко. В октябре 2023 года главой Сосьвы стал бывший управляющий Северным округом Евгений Преин. В апреле 2024 года он тоже подал в отставку.

Сосьва, Елена Владимирова

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